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بدرساوي يدعو شعبنا لصد اعتداءات المستوطنين

06 مايو 2022 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
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الناشط ياسر بدرساوي

دعا الناشط ياسر بدرساوي، مساء اليوم الجمعة، شعبنا إلى الوقوف في وجه اعتداءات المستوطنين والتصدي لهم، وتفعيل كافة أشكال المقاومة ومنها الشعبية لكبح جماحهم بحق أراضينا ومقدساتنا.

وقال بدرساوي إن ما يجري على الأرض اليوم دليل على رفض شعبنا الفلسطيني لسياسة الاحتلال الاسرائيلي بسرقة الأرض والمقدسات والاعتداء على الإنسان والممتلكات.

وأشار بدرساوي إلى أن الساحة الفلسطينية تشهد بعد شهر رمضان توترا شديدا من قبل قطعان المستوطنين يقابلها حالة ثورية نضالية جهادية لدى شعبنا الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الحالة من المقاومة ترفض سياسة مصادرة الأراضي والمشاريع الاستيطانية والانتهاكات بحق مقدساتنا.

وعد مصادقة سلطات الاحتلال على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، إمعان في مواصلة النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني.

وأكد أن كل ما يصدر عن الاحتلال وكافة أذرعه السياسية والأمنية والقضائية باطل شرعا وقانونا وعرفا.

وشدد بدرساوي على أن شعبنا الفلسطيني مطالب بتوحيد الجهود في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية  لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية وانتهاكاته بحق المقدسات.

وطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية الحقوقية بإنصاف شعبنا الفلسطيني ودعمه لاستعادة حقوقه المسلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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