مؤتمر دولي: الشعب الفلسطيني اليوم أشدّ قوة للدفاع عن الأقصى

أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي للدفاع عن انتفاضة الشعب الفلسطيني بمجلس الشورى الاسلامي (في ايران)، على أن "المقاومة والشعب الفلسطيني، هما اليوم اشد قوة واكثر تأهبا من أي وقت مضى للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وتحرير الأراضي المحتلة في فلسطين".

جاء ذلك في بيان صدر عن أمانة المؤتمر الدولي للدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية، اليوم، وذلك على خلفية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين المرابطين في المسجد الأقصى وعمليات الاقتحام اليومية التي تشنها الجماعات اليهودية المتطرفة في باحات المسجد.

وأدان البيان "بشدة" عمليات الاقتحام المتواصلة بحق المصلين الفلسطينيين المرابطين داخل المسجد الاقصى المبارك، مؤكدا على أن الوضع الراهن في الاراضي المحتلة يلزم على جميع الشعوب والضمائر الحية في ارجاء العالم ان تهبّ لصد "المخطط الصهيوني" البغيض الذي يطال المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وانتقد صمت المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان ومواقفها الانبطاحية في هذا الخصوص، مستنكرا "خيانة التطبيع السافرة والوحقة من جانب بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني الغاصب".

وحذّر البيان من "مؤامرة تهويد هوية الشعب الفلسطيني وتراثه العريق داخل الاراضي المحتلة بما في ذلك بناء هيكل سليمان المزعوم والمزيف بدل المسجد الاقصى، التي تشرف علي تنفيذها الصهيونية العالمية بواسطة الكيان الاسرائيلي العنصري اليهودي".

وخاطبت الامانة العامة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في بيانها، "الصهاينة" ليفيقوا من نومهم وغفلتهم ولن يعوّلوا على عمليات التطبيع من جانب بعض الدول العربية، لتحقيق مآربهم في نهب الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وسائر الشعوب الاسلامية والمسيحية، داخل القدس الشريف والمسجد الاقصى المبارك.

وحذرت الأمانة العامة للمؤتمر الاحتلال الإسرائيلي بشان التداعيات الخطيرة المترتبة على عدوانه الوحشي الاخير.

وأهابت بالبرلمانات الاسلامية وغير الاسلامية وايضا منظمات المجتمع المدني في انحاء العالم، للتنديد بالاعتداءات والجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال الغاصب في القدس الشريف، والحؤول دون استمرار اتنهاكاته لحرمة المسجد الاقصى المبارك، والتي من شانها ان تؤدي الى مزيد من التوترات والازمات داخل المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين