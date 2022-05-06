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البرغوثي: قيادة المقاومة وحدت الساحات وعملية "إلعاد" سجلت فشلاً للاحتلال

06 مايو 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي، إن الساحات الفلسطينية باتت موحدة خلف قيادة المقاومة، لافتاً إلى أن عملية "إلعاد" سجلت فشلاً أمنياً للاحتلال.

وأوضح البرغوثي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الناس أصبحت تثق في هذه القيادة التي تعرف كيف توجه الشارع.

وأكد أن عملية "إلعاد" البطولية جاءت لتسجل فشلا أمنيا للاحتلال، وتعطينا صورة واضحة أن بإمكاننا أن نحقق التحرير.

وأضاف:" عندما قالت حماس إن الأقصى خط أحمر، لم يدرك الاحتلال وقادته أن هذا الخط سيلون بدمائهم عند المساس بالمسجد الأقصى".

 ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني لا يتعامل بردة فعل على اقتحام المسجد الأقصى، بل عزم على التحرر من الاحتلال.

 وأبرق البرغوثي بالتحية لمنفذي عملية "إلعاد"، الذي وصفهم برأس الحربة بالدفاع عن الأمة، متمنياً لهم السلامة والمزيد من النجاح في مقاومة الاحتلال.

 ولقي مستوطنين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر عملية طعن بطولية نفذها شابان فلسطينيان في مستوطنة "إلعاد"، قرب تل أبيب، مساء أمس الخميس.

 واستنفرت قوات كبيرة من قوات الاحتلال وأقامت حواجز في مكان الحدث، وأجرت عملية بحث مكثفة عن المنفذان بمشاركة الطائرات المروحية، وسط حالة من الفوضى العارمة.

وبحسب إحصائية شاملة، فقد قتل 18 مستوطنا في عمليات وقعت في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب وإلعاد خلال مايو وأبريل ومارس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جاسر البرغوثي #عملية العاد

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