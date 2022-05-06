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الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية بالضفة

06 مايو 2022 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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أعلنت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات.

وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، جو بايدن، لكيان الاحتلال، في نهاية حزيران/يونيو المقبل. ويسعى كيان الاحتلال إلى عقد اجتماع لقادة دول "اتفاقيات أبراهام" إضافة إلى مصر والأردن، خلال زيارة بايدن.

وحسب بيان "الإدارة المدنية"، فإنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في عدة مستوطنات.

وتزعم دولة الاحتلال أن المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية سيؤثر على استمرار ولاية الحكومة، وأن قسما من أعضاء الكنيست من حزب "يمينا" يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الاسرائيلي #الضفة الغربية #المستوطنات الصهيونية

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