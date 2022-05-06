فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

"سيدي عمر".. فيلم يروي سيرة مناضل ختم حياته بكرامة

الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية بالضفة

الآلاف يؤدون الجمعة.. خطيب الأقصى: الاحتلال إلى زوال

عملية "إلعاد".. رسائل الساطور والخطوط الحمراء

قادة الاحتلال عن عملية "إلعاد": خطيرة ونتائجها وخيمة

البرغوثي: قيادة المقاومة وحدت الساحات وعملية "إلعاد" سجلت فشلاً للاحتلال

الاحتلال يمدد اعتقال الشيخ يوسف الباز لغاية الإثنين

أبو مرزوق: زيارة موسكو مثمرة وبحثنا اعتداءات الاحتلال في القدس

فصائل المقاومة: المساس بالأقصى سيشعل المنطقة برمتها

إعلان تيك توك داخلي

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

06 مايو 2022 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
...
بالصور| جانب من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية قريوت جنوب نابلس

أصيب عشرات المواطنين، بجروح وحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات شعبية انطلقت بعد ظهر اليوم، في مناطق متعددة بالضفة الغربية تنديداً بالاستيطان واعتداءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واندلعت مواجهات عنيفة في بيت دجن وبيتا وقريوت جنوب وشرق مدينة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وتشهد هذه البلدات مواجهات بشكل أسبوعي خلال مسيرات منددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية، إذ أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، تجاه مسيرة شعبية في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأشارت مصادر في الخليل، إلى وقوع العديد من الإصابات بين المشاركين في المسيرة.

كذلك قمعت قوات الاحتلال وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من تجمعات مسافر يطا جنوب الخليل.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس، رفضت الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في المنطقة، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

وفي وقت لاحق، أصيب راعي أغنام بجروح ورضوض بالكتف، إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، أثناء رعيه الأغنام قرب قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطني مستوطنة "اتسخا رمان" المقامة حديثا على أراضي المواطنين بمسافر يطا، اعتدوا بالضرب على الراعي عمر الهذالين ما أدى لإصابته بالكتف، وضرب أغنامه وتكسير أرجلها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الخليل #نابلس #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة