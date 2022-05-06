عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب عشرات المواطنين، بجروح وحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات شعبية انطلقت بعد ظهر اليوم، في مناطق متعددة بالضفة الغربية تنديداً بالاستيطان واعتداءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واندلعت مواجهات عنيفة في بيت دجن وبيتا وقريوت جنوب وشرق مدينة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وتشهد هذه البلدات مواجهات بشكل أسبوعي خلال مسيرات منددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية، إذ أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، تجاه مسيرة شعبية في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأشارت مصادر في الخليل، إلى وقوع العديد من الإصابات بين المشاركين في المسيرة.

كذلك قمعت قوات الاحتلال وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من تجمعات مسافر يطا جنوب الخليل.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس، رفضت الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في المنطقة، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

وفي وقت لاحق، أصيب راعي أغنام بجروح ورضوض بالكتف، إثر اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، أثناء رعيه الأغنام قرب قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطني مستوطنة "اتسخا رمان" المقامة حديثا على أراضي المواطنين بمسافر يطا، اعتدوا بالضرب على الراعي عمر الهذالين ما أدى لإصابته بالكتف، وضرب أغنامه وتكسير أرجلها.

المصدر / فلسطين أون لاين