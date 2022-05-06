الآلاف يؤدون الجمعة.. خطيب الأقصى: الاحتلال إلى زوال

أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المُبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم عراقيل قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 30 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على ثباتهم ورباطهم.

وقال خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، إن الاحتلال لن يدوم وهو إلى زوال، وظلمة القدس ستتبدد لا محالة، مشدداً على أن "رباطنا سيكون سبب حريتنا".

ودعا نواهضة لرص الصفوف ووحدة عربية وإسلامية لأجل مدينة القدس التي تتعرض لتغيير معالمها الدينية والتاريخية، ومن أجل المسجد الأقصى المبارك مسرى الرسول الذي يتعرض لاقتحامات متواصلة.

وقال خطيب الأقصى:" مهما حاول البعض حجب ضوء الشمس وتزوير التاريخ فلم ولن يستطيعوا وستبوء محاولاتهم بالفشل بفضل صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم وعدم تنازلهم عنها وهذا وعد الله الذي لا يخلف وعده".

كما شدد على أن مدينة القدس ستبقى خالدة بذكرى الإسراء والمعراج، ولن ترضخ للاحتلال.

ونبه نواهضة إلى أن الدعوة الإسلامية لها أعداء من الشر والباطل، وينهض لحربها الطغاة والمتجبرون الذين لا يريدون التخلي عن مصالحهم الذاتية.

وشهدت البلدة القديمة تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين وعرقلت دخولهم من خلال التفتيش واحتجاز الهويات أو فحصها.

كما منعت عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة وصول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، لأداء الصلاة فيه.













المصدر / فلسطين أون لاين