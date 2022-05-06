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وفاة مواطن وابنه إثر سقوطهما داخل بئر جنوب نابلس

06 مايو 2022 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر محلية، أن مواطن وابنه توفيا إثر سقوطهما داخل بئر مياه قديم في بلدة بيتا جنوب نابلس، في ثاني حادث يقع في الضفة الغربية خلال أيام.

وأوضحت المصادر، أن المواطن موسى حمايل (53 عاما)، وابنه أشرف (15 عاما)، تم انتشالهما من داخل البئر جثتين هامدتين.

وأوضح الناطق باسم الشرطة في رام الله لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بأن بلاغا ورد حول وجود جثتين لأب وابنه داخل حفرة بمنطقة بيتا، وقد جرى انتشالهما من قبل الدفاع المدني ونقلهما للمستشفى الوطني بنابلس.

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة تحركت على رأس قوة من الشرطة والمباحث بمرافقة الطب الشرعي للمكان وتم إجراء الكشف والمعاينة اللازمة وفقا للأصول، مضيفا أن النيابة أمرت بالتحفظ على الجثمانين وإحالتهما لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #بيتا #الضفة الغربية

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