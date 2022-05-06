الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد رعد حازم

أعلن جيش الاحتلال، صباح الجمعة، عزمه هدم منزل ذوي الشهيد حازم رعد، منفذ عملية شارع "ديزنغوف" بتل أبيب، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد ذوي منفذي العمليات الفدائية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال؛ "وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر بهدم شقة رعد حازم منفذ العملية في "ديزنغوف" في تل أبيب".

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد في جنين، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومين.

كما فشلت قوات الاحتلال في اعتقال والد الشهيد، ونجا باقي أفراد الأسرى بعد استهداف سيارة كانوا يستقلونها خلال ملاحقتهم.

واستشهد الفدائي رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" خلال اشتباك مسلح في مدينة يافا، بعد ساعات من المطاردة الحثيثة إثر تنفيذه في 7 إبريل/نيسان الماضي، عمليته في شارع ديزنغوف التي أدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة 14 آخرين بجراح، 4 منهم وصفت بالخطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين