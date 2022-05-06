أبو مرزوق: زيارة موسكو مثمرة وبحثنا اعتداءات الاحتلال في القدس

وصف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج د. موسى أبو مرزوق، زيارة موسكو بأنها "مثمرة".

وقال أبو مرزوق في تصريح عبر حسابه على تويتر: إن الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور والتنسيق الثنائي بيننا مع الأصدقاء الروس؛ بحثنا الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وتداعياتها الخطرة، والانتهاكات في الضفة وغزة.

وأشار إلى نقاش قضايا إقليمية ودولية، والتأكيد المشترك على رفض التفرّد الأمريكي في القرار الدولي.

ووصل وفد قيادي من "حماس"، برئاسة أبو مرزوق، مساء الثلاثاء الماضي، إلى روسيا لإجراء مباحثات، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، محورها الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.

وضم الوفد إلى جانب أبو مرزوق، القياديين فتحي حماد، وحسام بدران، وممثل الحركة في موسكو.

ومساء الخميس، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنه بحث مع وفد حماس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأحداث المسجد الأقصى.

وأضاف بوغدانوف بعد لقائه وفد حماس: إننا "ننتظر زيارة وفد من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا قريبا".

وأكد الاستعداد لاقتراح موسكو منصةً للقاءات بين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين