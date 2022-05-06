أردنيون يلبون نداء "الفجر العظيم" نصرة للمسجد الأقصى ودعماً للمقاومة

أدى مواطنون أردنيون، صلاة الفجر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "الفجر العظيم" التي أقيمت في العديد من مساجد الأردن، دعماً للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ورفضاً لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين.

وكانت الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية الأردنية ولجان القدس في الجامعات الأردنية، قد دعت إلى المشاركة في حملة الفجر العظيم بمسجد الجامعة الأردنية، ومساجد أخرى في محافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والمفرق وجرش.

وحملت الدعوة شعار "احشد، انصر، قاوم"، ودعوة لمشاركة العائلات بشكلٍ حاشد.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وعدم خذلانهم عبر مشاريع التطبيع مع المحتل الذي اغتصب الأرض، وعاث فيها فسادا وإفسادا، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية التي تقف بالمرصاد لكل محاولات الاعتداء المسجد الأقصى.

وطالبوا الحكومة الأردنية بالوقوف على مسؤولياتها تجاه المقدسات والفلسطينيين، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، مؤكدين أن هذه الإجراءات أقل ما يمكن فعله لمواجهة انتهاكات الاحتلال.

المصدر / وكالات