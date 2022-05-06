صبري لـ"فلسطين": المرابطون انتصروا وأفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه بالأقصى

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، أفشلوا مخططات المستوطنين وقوات الاحتلال في اقتحام الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال.

وقال صبري في حديث لـ"فلسطين": "منذ صباح أمس، كانت هناك حالة خوف وذعر بين المستوطنين عند محاولتهم اقتحام باحات المسجد الأقصى، إذ كثفت قوات الاحتلال وجودها لتسهيل الاقتحامات وهو ما لم يتم".

وأضاف: "قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة غيرت مسار اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، واختصروا من المسافات، بسبب تصدي المرابطين والمرابطات لهم، إذ لم تسيطر شرطة الاحتلال على الأقصى.

وتابع: "نقول وبكل قوة إن الأقصى والمرابطين والمرابطات انتصروا، رغم تحويل قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ثكنةً عسكرية، ولكنهم فشلوا فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافهم المعلنة".

وشدد صبري على أن المقاومة الفلسطينية كان لها الأثر الإيجابي والفعال في انتصار المرابطين في المسجد الأقصى، إذ تراجعت سلطات الاحتلال عن مخططاته أمام ثباتها وثبات المرابطين في المسدان.

وأشار إلى أن المرابطين أفشلوا رفع المستوطنين الأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، كما سبق وأفشلوا "ذبح القرابين" داخل باحات الأقصى، خلال ما يسمى بـ"عيد الفصح" اليهودي.

ولفت إلى أن الأقصى شهد وجود مرابطين عرب، إذ كانت هناك سيدة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية، قامت شرطة الاحتلال بخلع حجابها، في أثناء محاولتها مواجهة اقتحامات المستوطنين، عبر التكبير.

المصدر / فلسطين أون لاين