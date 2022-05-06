فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أردنيون يلبون نداء "الفجر العظيم" نصرة للمسجد الأقصى ودعماً للمقاومة

صبري لـ"فلسطين": المرابطون انتصروا وأفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه بالأقصى

هل تنجح القبة الحديدية- معاداة السامية في إسقاط الموقف الروسي؟

الاحتلال يحاصر قرى في سلفيت ومواجهات في رام الله ونابلس

نقابة المحامين الأميركية ترفض تصنيف الاحتلال لمؤسسات فلسطينية بـ"إرهابية"

"عزبة الطبيب".. صراع للبقاء في الأرض يحرم أهلها الراحة النفسية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الجمعة

الاحتلال الإسرائيلي يمدد الإغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية

إصابة مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

إعلان تيك توك داخلي

صبري لـ"فلسطين": المرابطون انتصروا وأفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه بالأقصى

06 مايو 2022 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، أفشلوا مخططات المستوطنين وقوات الاحتلال في اقتحام الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال.

وقال صبري في حديث لـ"فلسطين": "منذ صباح أمس، كانت هناك حالة خوف وذعر بين المستوطنين عند محاولتهم اقتحام باحات المسجد الأقصى، إذ كثفت قوات الاحتلال وجودها لتسهيل الاقتحامات وهو ما لم يتم".

وأضاف: "قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة غيرت مسار اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، واختصروا من المسافات، بسبب تصدي المرابطين والمرابطات لهم، إذ لم تسيطر شرطة الاحتلال على الأقصى.

وتابع: "نقول وبكل قوة إن الأقصى والمرابطين والمرابطات انتصروا، رغم تحويل قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ثكنةً عسكرية، ولكنهم فشلوا فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافهم المعلنة".

وشدد صبري على أن المقاومة الفلسطينية كان لها الأثر الإيجابي والفعال في انتصار المرابطين في المسجد الأقصى، إذ تراجعت سلطات الاحتلال عن مخططاته أمام ثباتها وثبات المرابطين في المسدان.

وأشار إلى أن المرابطين أفشلوا رفع المستوطنين الأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، كما سبق وأفشلوا "ذبح القرابين" داخل باحات الأقصى، خلال ما يسمى بـ"عيد الفصح" اليهودي.

ولفت إلى أن الأقصى شهد وجود مرابطين عرب، إذ كانت هناك سيدة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية، قامت شرطة الاحتلال بخلع حجابها، في أثناء محاولتها مواجهة اقتحامات المستوطنين، عبر التكبير.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #عكرمة صبري #قوات الاحتلال #المرابطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة