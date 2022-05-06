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الاحتلال الإسرائيلي يمدد الإغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية

06 مايو 2022 . الساعة 03:27 بتوقيت القدس
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مددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الإغلاق الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أعقاب عملية الطعن في “إلعاد” بتل أبيب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أنه تقرر تمديد الإغلاق الشامل في الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، حتى يوم الأحد المقبل 8 مايو/أيار الجاري.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت إغلاقًا شاملًا على كافة الأراضي الفلسطينية بمناسبة إحياء، ما تُسميه "يوم الاستقلال".

ومساء أمس الخميس، قتل 3 مستوطنين وأصيب آخرون خلال عملية طعن وإطلاق نار في منطقة "إلعاد" شرق "تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #عملية إلعاد

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