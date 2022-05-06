الكسواني ينفي وجود عبوات ناسفة بالمسجد الأقصى

نفى مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، مساء الخميس، وجود عبوات ناصفة داخل المسجد الأقصى كما زعمت قوات الاحتلال.

وقال الكسواني في تصريح صحفي: "بعد التفتيش والفحص لا صحة لما تم تسريبه حول وجود عبوات ناسفة فبعد فحص ماسورتين عثر عليهما الاحتلال في منطقة الحاكورة داخل المسجد الأقصى تبين أنهما فارغتين ولا يوجد أي عبوات داخل المسجد".

وأشار إلى انسحاب قوات الاحتلال من المصلى القبلي، عقب تأكيد خبير للمتفجرات خلو الأنابيب التي عثر عليها في المسجد من أي مواد متفجرة.

وحذرت أوساط مقدسية من مزاعم الاحتلال المتعلقة بوجود عبوات ناسفة داخل المسجد الأقصى، ونبهت إلى خطورة تلك المزاعم على المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت صباح الخميس المسجد الأقصى، لتأمين اقتحام المستوطنين لساحات المسجد، واعتدت خلال ذلك على المرابطين الذين تصدوا لتلك الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين