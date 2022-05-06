عباس يدين عملية إلعاد البطولية

أدان رئيس السلطة في رام الله محمود عباس، مساء الخميس، عملية إلعاد قرب "تل أبيب" التي أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين وإصابة 4 آخرين، في موقف مخالف للإجماع الفلسطيني الذي بارك العملية وعدها رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ونقلت وكالة "وفا" التابعة للسلطة عن عباس، قوله "إن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد".

وكانت فصائل وشخصيات فلسطينية قد باركت العملية فور تنفيذها، وعدتها رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وبحق المقدسات خصوصا المسجد الأقصى الذي يتعرض لاقتحامات مستمرة واعتداءات متواصلة بحق المصلين والمرابطين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين