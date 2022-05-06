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مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة بالضفة

06 مايو 2022 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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رشق مستوطنون متطرفون، مساء الخميس، سيارات مواطنين بالحجارة، في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق شهود عيان للأناضول، رشق مستوطنون سيارات فلسطينيين في عدة مناطق قرب مستوطنات "شيلو" و"معاليه ليفونه" و"عيليه" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

كما رشقوا سيارات فلسطينيين أيضا قرب مفرق "بيت عينون" شرق الخليل، وعلى الطريق الواصلة بين مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في بيان، إن "مستوطنين رشقوا مركبات فلسطينيين بالحجارة قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس، الذي أغلقه الجيش الإسرائيلي".

وأضاف دغلس أن "الطريق الرئيسة الواصلة بين رام الله ونابلس تشهد اعتداءات من قبل المستوطنين، وأن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل قرى الساوية، وبوابة مادما، وشارع تل، جنوبي نابلس".

المصدر / الأناضول
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#الخليل #نابلس #الضفة الغربية

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