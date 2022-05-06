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حماس تعزي الأسير كريم يونس بوفاة والدته

06 مايو 2022 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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قدمت حركة حماس، تعازيها في وفاة والدة الأسير القائد كريم يونس التي توفيت الخميس في قرية عارة بالداخل المحتلة.

وقال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، في بيان التعزية: "نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى الحركة الوطنية الأسيرة، وإلى الأسير القائد كريم يونس، بخالص التعازي والمواساة بوفاة والدته الأمّ الصابرة الحاجة صبحية يونس".

وأضاف جبارين "إنَّ رحيل الأمّ الفلسطينية الحاجة أم كريم، التي عاشت بصبر الأتقياء الأنقياء، وضحّت بكلّ قوّة ويقين، وهي تنتظر السنين لترى فلذة كبدها، الذي أمضى قرابة 40 عاماً في سجون الاحتلال، ليكشف حجم المعاناة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا بفعل إجرام الاحتلال واستمراره في انتهاكاته ضد الأسرى في سجونه".

وجدّد التأكيد على إصرار جماهير شعبنا بمكوّناته كافة، وعزمهم على مواصلة نضالهم حتى انتزاع حقوقهم كافة، وتحرير المسرى والأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كريم يونس #زاهر جبارين

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