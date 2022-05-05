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الأقصى خط أحمر لا يخضع لأي مساومات

هنية: شعبنا لن يقف صامتاً أمام استهداف الاحتلال لمقدساتنا

05 مايو 2022 . الساعة 23:28 بتوقيت القدس
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، أن شعبنا لم ولن يقف صامتًا كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية.

وشدد هنية في بيان صحفي، على أن المسجد الأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق.

وأوضح أن تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا، مبينًا أن شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #اسماعيل هنية #عملية العاد

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