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تعقيبًا على عملية "إلعاد"

التشريعي: العمليات البطولية تمثل انتصارًا للمقدسات في ظل انتهاكات الاحتلال

05 مايو 2022 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
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أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، أن العمليات البطولية في عمق الاحتلال تمثل انتصارًا للأقصى في ظل انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.

وقال بحر في بيان صحفي تعقيبًا على عملية "إلعاد" شرق "تل أبيب" :"يتحمل الاحتلال الإسرائيلي وحده المسئولية عن نتائج استفزازه ومستوطنيه لمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا بالاعتداء على حرمة المسجد الأقصى".

وأضاف "شعبنا بكل مكوناته يعتبر الأقصى خط أحمر، ولا يمكن أن يصمت على محاولات الاحتلال المسعورة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا"، مؤكدًا بأن المقاومة بكل أشكالها مشروعة ومكفولة وفق القوانين والمواثيق الدولية.

ووجه بحر التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وخصوصا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يذودون بأجسادهم عن كرامة الأمة وقبلتهم الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي #أحمد بحر #عملية العاد

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