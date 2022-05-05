الكرملين ينفي اعتذار بوتين إلى بينيت

نفى الكرملين، مساء اليوم الخميس، ما نقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن اعتذار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وقد صرّحت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتذر عبر مكالمة هاتفية مع نفتالي بينيت عن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية، في حين أصدر الكرملين بياناً تناول تفاصيل المكالمة بين الطرفين، والتي لم تتضمن – بحسب بيان الكرملين – أي اعتذار عن تصريحات لافروف.

وقال المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقاً على ذلك، إنّ "الحديث الذي جرى بين قائدي البلدين كان تماماً كما ورد في بيان الكرملين".

يأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق اليوم، عن رئاسة حكومة الاحتلال، أنّ رئيس الحكومة نفتالي بينيت "قبل" اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن التصريحات بشأن جذور هتلر اليهودية.

وكان بوتين أجرى مكالمة هاتفية، بمناسبة ما يسمى "يوم الاستقلال الـ74 لـ(إسرائيل)"، ببينيت، تناولت مستجدات الوضع في أوكرانيا، وأكد فيها الطرفان أنّ "العلاقات بين روسيا و(إسرائيل) ستستمر في التطور".

المصدر / وكالات