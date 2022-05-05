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حماس: عملية "إلعاد" جزء من غضب شعبنا على اعتداءات الاحتلال

05 مايو 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عملية إلعاد التي وقعت مساء اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة عدد آخر، بأنها "جزء من غضب شعبنا على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات".

وقال قاسم في تصريحات لقناة الأقصى، إن "العملية البطولية في تل أبيب اليوم هي تطبيق عملي لما حذرت منه المقاومة بأن الأقصى خط أحمر".

وتابع "اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب".

وأضاف قاسم "نحن أمام حالة نضال متكاملة ومستمرة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني".

وشدد الناطق باسم حماس، على أن الاحتلال لا يستطيع إخماد الجبهات في غزة والضفة والداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حازم قاسم #عملية العاد

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