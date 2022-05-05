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محدث مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية قرب "تل أبيب"

05 مايو 2022 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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قتل أربعة مستوطنين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، طعنًا بفأس وإطلاق نار في منطقة "إلعاد"، قرب "تل أبيب".

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن أربعة مستوطنين قتلوا حتى اللحظة في العملية المزدوجة بمنطقة إلعاد.

وأشارت إلى إصابة عدد من المستوطنين بجراح متفاوتة، وصفت إصابة 3  منهم بأنها خطيرة.

وهرعت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال إلى منطقة العملية، وشرعت في عملية بحث عن منفذي العملية.

وتشتبه شرطة الاحتلال بوجود منّفذين اثنين، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

وطلبت بلدية إلعاد وشرطة الاحتلال، من المستوطنين الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم مغادرتها.

 

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#فلسطين #تل أبيب

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