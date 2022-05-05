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قطر تدين استباحة المستوطنين للمسجد الأقصى

05 مايو 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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أدانت دولة قطر استباحة المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، اليوم الخميس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام تلك القوات للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والنساء في المسجد.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، كما حمّلت سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #قطر #سلطات الاحتلال

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