"بوغدانوف" يبحث مع وفد لحماس أحداث "الأقصى"

كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن لقاء جمع بين نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس مع وفد من قيادة حركة حماس.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنه أجرى محادثات مع وفد من حركة "حماس" وصل إلى العاصمة موسكو.

وقال بوغدانوف، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تاس"، إنه ناقش مع ممثلي "حماس" مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث حول المسجد الأقصى.

وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة "فتح" في المستقبل القريب.

وشدد بوغدانوف على أن المبادرة القاضية بعقد اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية فشلت بسبب الإعاقة من قبل الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين