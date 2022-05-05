الكويت يدين سماح سلطة الاحتلال للمتطرفين باقتحام "الأقصى"

أدانت دولة الكويت، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن "الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين، باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال".

وحذرت الوزارة من "استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، ومدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته للجم تلك الانتهاكات، وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته".

واقتحم أكثر من 700 مستوطن، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، التي اعتدت على المصلين والمرابطين، واعتقلت عدداً منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين