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"عباس" يفصل قيادات فتحاوية لمشاركتها بالانتخابات المحلية خارج قوائم الحركة

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بالصور "عباس" يفصل قيادات فتحاوية لمشاركتها بالانتخابات المحلية خارج قوائم الحركة

05 مايو 2022 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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رئيس السلطة في رام الله محمود عباس

فصل رئيس السلطة، رئيس حركة "فتح" محمود عباس، عددا من قيادات الحركة، على خلفية مشاركتهم بالانتخابات المحلية المجتزأة الأخيرة في قوائم خارج قوائمها الرسمية.

وجاء في قرار وقعه عباس في 1 أيار/مايو الجاري أنه "بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة، وبناءً على تنسيب اللجنة المركزية بالخصوص، وتحقيقاً لمصلحة الحركة؛ فقد تقرر فصل الأشخاص التالية أسماؤهم من حركة فتح، وتجريدهم من الامتيازات والمراكز الحركية كافة، لمخالفتهم لمبادئ الحركة والإضرار بمصالحها".

وذكرت القائمة 40 اسماً في عدة أقاليم بالضفة الغربية المحتلة، أبرزها: رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وحمد حسن مطر، ونائل محمد حطاب، ووجدي أحمد ملحم، وإياد عبد النبي أبو زياد، وخالد حسن فقوسة.

وأُجريت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واقتصرت على البلدات والقرى الصغيرة، بينما أعلنت نتائج المرحلة الثانية في 27 آذار/مارس الفائت.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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