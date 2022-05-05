حماس تدعو الجماهير لتكثيف الفعل المقاوم إسنادا للأقصى

دعت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، الجماهير الفلسطينية في كل مكان لتكثيف فعلها المقاوم إسنادا للمسجد الأقصى في معركته المقدسة.

وأكدت في بيان لها، اليوم الخميس، أن واجب الانتماء لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرض علينا أن نشتبك مع الاحتلال في كل مكان، وبكل أداة ممكنة، "ليدرك هذا العدو أن المسجد الأقصى لم يكن يوما من الأيام وحيدا، ولن يكون".

وأضافت: "يجب أن يدرك الاحتلال أن اللحظة التي يقتحم فيها المسجد الأقصى ستشتعل نارا حارقة في وجهه، وستكون عليه عذابا في كل بقعة في الضفة والداخل المحتل، فحماية الأقصى ليست مهمة المرابطين فيه فحسب؛ بل مهمة المرابطين في كل بقعة يتواجد فيها جنود الاحتلال ومستوطنوه".

واقتحم العشرات من المستوطنين بحماية من قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتدت الأخيرة على المرابطين، وأغلقت بوابات المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين