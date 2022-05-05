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مقتل 600 جندي في قصف للقوات الروسية بأوكرانيا

05 مايو 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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قالت القوات الروسية اليوم الخميس إن مدفعيتها قصفت مواقع ومعاقل أوكرانية عديدة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 600 مقاتل.

وذكرت وزارة الدفاع "تواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا... قُتل أكثر من 600 قومي وتم تدمير 61 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضافت الوزارة أن صواريخها دمرت معدات جوية في مطار كاناتوفو في منطقة كيروفوراد بوسط أوكرانيا ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من وصفتهم بأنهم قوميون خطرون.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية

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