وفاة والدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس

توفيت اليوم الخميس والدة عميد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس الحاجة صبحية يونس (أم كريم).

والحاجة صبحية يونس من قرية عارة في أراضي 48، كانت تتوق لاحتضانه ومعانقته على الرغم من طول انتظار فك أسره بعدما مضى على اعتقاله نحو 40 عاما، لغاية اليوم، والذي ينتهي حكمه مطلع العام المقبل.

وتوفيت الحاجة (أم كريم) عن عمر ناهز 90 عاما، وكانت قد صرحت سابقا أن "الاشتياق لابني كريم يتزايد ويتعاظم مع مرور كل لحظة وأخرى، أنا فخورة به وبابن عمه ماهر إلى درجةٍ كبيرة، خاصةً أنه صامدٌ وجبّار، رغم الوقت الطويل الذي أمضاه في سجون (إسرائيل)".

كريم يونس (مواليد 24 كانون الأول/ ديسمبر 1956) هو أسير فلسطيني من عرب 48، وتحديدًا من قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي. قام الجيش الإسرائيلي بأسره وهو على مقاعد الدراسة بتاريخ 1 حزيران/ يونيو 1983، ولايزال مُعتقلاً حتى اليوم، حيث يُعتبر حاليًا أقدم أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأقدم أسير في العالم أيضًا.

المصدر / فلسطين أون لاين