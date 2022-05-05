الإعلام الحكومي: 112 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال أبريل

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، (112) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال شهر أبريل المنصرم.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها الشهري، إنها سجلت (109) انتهاكات من قبل الاحتلال ضد الصحفيين، مقابل (3) انتهاكات في الداخل المحتل من قبل مجهولين.

وأضافت أن تم رصد أكثر من (18) حالة اعتقال واحتجاز وتمديد اعتقال وإصدار حكم بالاعتقال الإداري والابعاد عن المسجد الأقصى والحبس المنزلي.

كما سجلت وحدة الرصد (15) حالة واعتداء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد على الصحفيين والصحفيات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبقنابل الغاز السامة والضرب والركل ومنعتهم من تغطيته المواجهات التي اندلعت بين الشرطة وشبان فلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس خاصة والضفة المحتلة خلال تغطيتهم المسيرات ولفعاليات المنددة باعتداءات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين أكثر من (17) حالة، عرقلت خلالها أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل وخاصة في احداث المسجد الأقصى والذي زادت احداثه خلال شهر رمضان المبارك.

ووثقت الوحدة أيضاً (2) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفيين، فيما صادرت وحطمت قوات الاحتلال عدد (6) من معدات الصحفيين خلال تغطيتهم المواجهات، وكذلك تسجيل (2) حالة تهديد بالقتل واتهام.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (46) حالة لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمان النشر.

أما في جانب مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في جسون الاحتلال، سجل التقرير (3) حالات تم خلالها التحقيق المكثف مع الصحفيين الذين يتم اعتقالهم مع توجيه لهم الشتائم والاهانة.

وحول الاعتداءات الداخلية الفلسطينية، سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر أبريل (3) حالات تمثلت في استهداف مسلّحان مجهولان الصحافي الحرّ مصطفى صرصور بسبع رصاصات بالرصاص الحيّ في منزله في مدينة كفر قاسم، وتأجيل محكمة السلطة لعدد (2) من الصحفيين وهما علاء الريماوي وانس حواري.

المصدر / فلسطين أون لاين