فلسطينيو الداخل يشاركون في فعاليات إحياء ذكرى النكبة

تشارك الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48، اليوم الخميس، في فعاليات إحياء ذكرى النكبة والعودة للقرى المهجرة وذلك تزامنًا مع احتفال دولة الاحتلال في ما يسمى الذكرى الـ74 للاستقلال.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية من الداخل المحتل، تتوج الفعاليات في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة قرب بلدة شعب، التي دعت إليها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.

وجاء في بيان لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين "المسيرة تأتي في ظلّ الظروف القاسية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة من هجمة عنصرية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا الاعتداء على المسجد الأقصى والاعتداءات الجسدية وهجمة الاعتقالات الإدارية والسجن الفعلي لشبابنا وشاباتنا".

وأضافت أنه "بدعم من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهيئات شعبية وجمعيات أهلية وأحزاب سياسية والقاعدة الشعبية، تقرر إقامة مسيرة العودة الـ25 هذا العام إلى قرية ميعار الفلسطينية المهجرة التي هُجّر أهلها منها قسرًا في العام 1948، وذلك يوم الخميس الموافق 5 أيار/مايو الساعة الواحدة ظهرًا".

وشددت على "رفع اسم القرية والعلم على أسطح المنازل والشرفات وذلك لنؤكد للقاصي والداني بأن لا بديل عن حقّ العودة الشرعي والإنساني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته الهيئات الشرعية عالميًّا خصوصًا قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة ولنثبت للعالم بأنّ شعب الجبارين يأبى النسيان والتنازل عن حقّ العودة".

وختمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين "نناشدكم جميعا المشاركة في مسيرة العودة الـ25 كما عهدناكم في المسيرات السابقة التي شاركتم بها بعشرات الآلاف على أراضي القرى المهجرة".

المصدر / فلسطين أون لاين