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"حماس": اقتحام المستوطنين للأقصى تصعيد خطير واستفزاز مباشر

05 مايو 2022 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اقتحام مجموعات من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، بحماية جنود الاحتلال، تصعيد خطير واستفزاز مباشر، ينذر بانفجار شامل، تتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه.

وقالت في بيان صحفي تعقيبًا على اقتحام المستوطنين:" إنّ محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك، ستفشل على أيدي المرابطين وأبناء شعبنا البطل الذين يدافعون عن قبلة المسلمين الأولى نيابة عن الأمة العربية والإسلامية".

وطالبت الأمة العربية والإسلامية بتحمُّل مسؤولياتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة، حتى زوال الاحتلال.

وأوضحت أنّ بقاء الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل عارًا على جبين المجتمع الدولي الذي يُمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في التحرير وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #اقتحامات المستوطنين #الاحتلال الإسرائيلي

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