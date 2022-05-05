الأوقاف بغزة تستهجن الموقف الدولي الصامت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية

استهجنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة غزة اليوم الخميس، الموقف الدولي الصامت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية فيها.

وطالبت في بيان صحفي، المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية في فلسطين، والتي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومتكررة.

وثمّنت وزارة الأوقاف مواقف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية الداعمة والمؤيّدة للقضية الفلسطينية والرافضة للممارسات الإسرائيلية بحقّ المسجد الأقصى المبارك.

وحيّت صمود أهالي مدينة القدس المحتلة وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل الذين يرابطون في ساحات وباحات المسجد الأقصى للدفاع عنه ضد اقتحامات قطعان المستوطنين، واعتداءات سلطات الاحتلال.

ودعت الأوقاف إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه وحمايته وإشعال نيران المواجهة تحت أقدام الاحتلال دفاعًا عنه وعن مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين