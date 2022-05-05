القانوع يدعو فلسطينيو الداخل المحتل للزحف لساحات الأقصى

طالب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية :حماس" عبد اللطيف القانوع الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل ومدينة القدس للزحف لساحات المسجد الأقصى لإسناد المقدسيين في معركة حماية الأقصى.

وأكد في تصريحات صحفية، أن الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى يخوضون معركة ضارية مع قطعان المستوطنين لإفشال مخططات الاحتلال والتصدي للاقتحامات.

وقال القانوع:" شعبنا الفلسطيني ملتحم مع المرابطين وسيواصل دفاعه عن المسجد الأقصى وخلفه مقاومته الباسلة وسيُفشل مخططات الاحتلال بكل ما أوتي من عزيمة وقوة".

ويقتحم العشرات من المستوطنون باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين