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"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال آذار

05 مايو 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 5.58% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط 2022؛ إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 110.87 خلال شهر آذار 2022 مقارنة بـ 105.01 خلال شهر شباط 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 22.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 12.69% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5.84% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط 2022 أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المشروبات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 2.31% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاقتصاد #الرقم القياسي #انتاج صناعي

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