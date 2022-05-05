الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال

‏دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأكدت في بيان لها صباح اليوم، أن هذا الاقتحام سيُواجه بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن اقتحام الأماكن المقدّسة وإجراءات تقسيمها يأتي في سياق الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم.

‏ونبهت الجبهة إلى أن الاقتحام يُعبّر عن تمادي الاحتلال في عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني، وتحدٍ وقح لإرادة الشعوب العربيّة

‏وشددت على أن المقاومة وإذ ترفع جاهزيتها وتكرّر تحذيرها للمحتل، لا تستند لجهوزيّة مقاتليها فحسب، لكن وبالأساس إلى إرادة واستعداد كل ‏فلسطيني في مواجهة هذه الوحشيّة والغطرسة الاحتلاليّة المتمادية.

المصدر / فلسطين أون لاين