عشرات الإصابات في أوساط المرابطين بالأقصى خلال اقتحام قوات الاحتلال لباحاته

أصيب اليوم الخميس، عشرات المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط.

وقمعت قوات الاحتلال المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسم منهم داخل المسجد القبلي.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، الخميس، المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.

وشدّدت قوات الاحتلال من إجراءات دخول المسجد الاقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.

يُشار إلى أنّ ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس، الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

في حين أكدت قوات الاحتلال أنّ المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساءً، في قرار دلالة على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين