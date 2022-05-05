وفاة أب وابنه غرقًا في بركة مياه شرق يطّا

توفي الشاب إبراهيم علي قرعيش ونجله، مساء أمس الأربعاء، إثر سقوطهما في بركة مياه بمنطقة السد شرق مدينة يطّا بالخليل.

وصرّح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات التحري بواقعة وفاة مواطن 31 عامًا وابنه 8 أعوام بمنطقة المسافر جنوب الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنّ بلاغًا وصل لشرطة المحافظة حول تعرُّض والد وابنه للغرق أثناء سباحتهما داخل بركة تجمُّع مياه بمنطقة المسافر جنوب الخليل وجرى نقلهما لمستشفى يطّا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاتهما.

المصدر / فلسطين أون لاين