جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة ومحيط القدس

قال موقع واللا الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء إن قيادة جيش الاحتلال قررت رفع حالة التأهب في مناطق الضفة الغربية المحتلة ومحيط مدينة القدس، بسبب التوتر الأمني في أعقاب نية المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس.

وقبل أيام، دعت جماعات إسرائيلية متطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الخميس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الكيان عام 1948.

في المقابل، حذرت حركة " حماس "، في بيان أمس الأربعاء، من اقتحام المسجد الأقصى، معتبرة ذلك "لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى أتون تصعيد".

وحمل البيان، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد المحتمل، داعيا الفلسطينيين إلى "الاحتشاد في المسجد الأقصى، والاستنفار في مدينة القدس".

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها ستعيد فتح باحات المسجد الأقصى أمام اقتحامات جماعات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، وسط دعوات يمينية بمشاركة واسعة في الاقتحامات المتوقعة.

المصدر / فلسطين أون لاين