الاحتلال يحوّل الأسير عاصم أبو الهيجا للاعتقال الإداري

حوّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الأسير عاصم أبو الهيجا للاعتقال الإداري.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال حوّلت الأسير أبو الهيجا إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو الهيجا في 27 إبريل الماضي خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مخيم جنين وبلدة قباطية، اعتدت خلالها على منزل عائلته.

والأسير عاصم هو نجل القيادي في حركة "حماس" الأسير جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً)، أحد قادة معركة مخيم جنين.

واعتقل الشيخ أبو الهيجا أربع مرات منذ عودته لوطنه عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير عام 2002 الذي حكم فيه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.

وصنّفه الاحتلال بالأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي وقضى فيه نحو 10 سنوات، وخرج منه بعد إضراب الكرامة الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستمر 28 يوماً، وأوقفوا خلاله سياسة العزل في حينه.

ولم يتوقف الأمر عند اعتقاله، فقد اعتقل الاحتلال أيضاً نجلاه "عاصم، وعبد السلام" واعتقلت ابنته المحامية "بنان" بالإضافة إلى زوجته التي مكثت في الاعتقال الإداري 9 أشهر عام 2003، واستشهد نجله "حمزة" في اشتباك مع جنود الاحتلال في مارس 2014 بعد مطاردة من الاحتلال لعدة سنوات.

المصدر / حرية نيوز