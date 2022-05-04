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رفع العلم الإسرائيلي عليه

الاحتلال يُدنس الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

04 مايو 2022 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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دنست قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال".

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين.

واعتبر الجعبري أن هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الحرم الإبراهيمي #الاحتلال الإسرائيلي

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