حماس تنعى القيادي الوطني صلاح اليوسف

نعى رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بإقليم الخارج علي بركة، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال بركة في بيان صحفي، "بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن، أنعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والاسلامية، رحيل الأخ القائد صلاح اليوسف (أبو السعيد) رحمه الله."

وعدد البيان مناقب اليوسف، قائلاً، إنه "أمضى حياته مناضلا من أجل قضية فلسطين، فكان مثالاً للقائد المحب لشعبه ووطنه، والمتفاني في العمل من أجل تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني بالتحرير والعودة والاستقلال، ونموذجاً في الأخلاق العالية، والسلوك الوطني الرفيع، وكان سبّاقاً في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني ومطالبا بحقوقه المشروعة".

وتقدم بركة، من أسرة الفقيد وعائلته، ومن إخوانه وأصدقائه وأحبائه، ومن قيادة وكوادر جبهة التحرير الفلسطينية، ومن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بخالص التعازي والمواساة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد اليوسف بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين