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"الجهاد": لن نتوانى في الدفاع عن الأقصى مهما كان ثمن

04 مايو 2022 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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أكدت حركة الجهاد الاسلامي، اليوم الأربعاء، أنها لن تتوانى في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس مهما كان الثمن، محذرة من تداعيات الدعوات الاستيطانية لاقتحام الأقصى غدا الخميس.

وقالت الحركة، في بيان لها، "إن الاعتداء على المسجد الأقصى والسماح لعصابات المستوطنين وقادتهم باقتحام الأقصى وأداء الطقوس الزائفة داخله هي عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً الاستعداد لمواجهة أي مساس بقدسية الأقصى وبمكانته وبحقنا الكامل فيه".

وحذرت من تداعيات الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى، وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه الدعوات التي تعد حرباً على الشعب الفلسطينية وعلى المقدسات.

ودعت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها حكومة الاحتلال وجيش "ارهابها" بهدف فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الاحتلال #مدينة القدس #الجهاد الاسلامي

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