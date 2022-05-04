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الجهاد الإسلامي: دعوات اقتحام الأقصى ينذر بتصعيد خطير

04 مايو 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بتحريض إسرائيلي علني يوم غد الخميس، "لا يمكن السكوت عنه وينذر بتصعيد خطير".

وأكد المتحدث باسم الحركة بالضفة الغربية، طارق عزالدين، في تصريحات صحفية، أن "قادة المستوطنين والمسؤولين في حكومة نفتالي بينت تحرض على اقتحام المسجد الأقصى"، موضحًا أن "التحدي كبير مع حكومة بينت".

وبيّن أن الأيام المقبلة "في مدينة القدس حاسمة، والجميع يقف على مفترق طرق، فيما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إشعال الأوضاع في المدينة ومقدساتها".

وأضاف عزالدين أن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيبقون مدافعين عن المقدسات، ولن نسمح للمستوطنين باستباحة الأقصى وفرض سياسة الأمر الواقع.

وشدّد على أن القدس والأقصى محور الصراع مع الاحتلال الذي يريد تهويدهما لصالح الاستيطان والمستوطنين و"جماعات الهيكل" المتطرفة.

وأشار عز الدين، إلى أنَّ منع رفع الأذان بتحريض من المستوطنين، تجاوز خطير للخطوط الحمراء من قبل شرطة الاحتلال، مما يستوجب تحركًا ضد هذه السياسة الإجرامية.

وجدد القيادي في الجهاد دعوة حركته بضرورة شد الرحال والرباط في الأقصى على امتداد الأيام المقبلة لإفشال سياسة الاقتحام والتهويد.

وانطلقت دعوات فلسطينية لأهالي الداخل المحتل بضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك غداً الخميس، لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الاقصى #الجهاد الاسلامي

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