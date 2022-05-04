حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى غداً لعب بالنار

حذت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك، غداً الخميس، وعدت ذلك "لعب بالنار تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليته".

وقال بيان للحركة، "إنّ سماح سلطات الاحتلال الصهيوني لقطعان مستوطنيه، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس؛ هو لعبٌ بالنار، وجرٌّ للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه".

وجددت حماس دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعاً عن هويّتنا وديننا وقبلتنا الأولى.

وشددت على أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهداف الاحتلال الخبيثة.

وأعلنت سلطات الاحتلال، مساء أمس، السماح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى بدءاً من غدٍ الخميس.

وتزامن ذلك مع دعوات أطلقتها جماعات استيطانية لأنصارها بالمشاركة في اقتحام الأقصى وتدنيسه والاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" من الساعة 7:00 صباح الخميس.

ودعا المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال، وغناء "نشيدهم" الوطني داخل باحاته، في الخامس من أيار/ مايو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين