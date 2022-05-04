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الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يقاتلون في أوكرانيا

04 مايو 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من (إسرائيل) يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".

وأضافت زاخاروفا: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في (إسرائيل) الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".

وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.

ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا و(إسرائيل)، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته لدى بيلاروسيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#روسيا #أوكرانيا #اسرائيل

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