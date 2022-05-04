قيادي بحماس يدعو للتصدي لاقتحام المستوطنين لساحات الأقصى

أكد القيادي في حركة حماس ياسيـن ربيـع، اليوم الأربعاء، أن النداءات التي يطلقها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس، تحدٍ سافر ومقصود ومدعوم من حكومة الاحتلال.

وتابع ربيع في تصريح صحفي مكتوب، إن المستوطنين يحاولون -عبر الاقتحام غداً- ترميم وتحسين صورتهم التي فقدوها في السيطرة على المسجد الأقصى المبارك في أواخر شهر رمضان.

ودعا القيادي بحماس، أبناء شعبنا للمداومة على الرباط في المسجد الأقصى، وأن يبقوا يقظين ومتربصين لقطعان المستوطنين الإرهابيين وأن يتصدوا لهم ويمنعوهم بكل قوة من الاقتحام والوصول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن المسجد الأقصى طاهر لا يقبل نجاسة وعربدة المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين