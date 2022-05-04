وفد من "حماس" يصل إلى موسكو لإجراء مباحثات محورها "القدس"

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، الليلة الماضية، إلى روسيا لإجراء مباحثات، مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، محورها الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.

وكشف مصدر مطلع في "حماس" لـ "قدس برس" بأن وفد الحركة يضم موسى أبو مرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو.

وسيناقش الوفد مع المسؤولين الروس، بالإضافة إلى الأوضاع في القدس، التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

وتأتي زيارة وفد حماس إلى موسكو، في وقت تشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية توترًا ملحوظًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان وفد من حماس أجرى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زيارة مماثلة للعاصمة موسكو، وتباحث مع المسؤولين الروس في عديد القضايا.

المصدر / وكالات