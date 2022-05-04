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حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات منع رفع الأذان في الأقصى

04 مايو 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنّ إقدام سلطات الاحتلال على منع رفع أذان صلاة العشاء – أمس الثلاثاء- في المسجد الأقصى المبارك، تعدٍّ وانتهاك خطير لحرمة المسجد، وإمعانٌ في استفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني والمسلمين كافة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "إن حكومة الاحتلال الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة التي تؤكد مجدداً إصرار الاحتلال على المضي قدماً في سياسة التصعيد والتهويد وقمع الحريات الدينية".

 وأكدت حماس أن شعبنا سيواجه سياسة التصعيد والتهويد بكل قوة، ولن يسمح بتمرير ذلك.

ومنعت قوات الاحتلال مساء أمس، رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال منعت رفع الآذان عبر المآذن بدعوى عدم التشويش على مسؤولين إسرائيليين شاركوا في احتفال تهويدي في ساحة البراق.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #المسجد الاقصى

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