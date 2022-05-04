أوكرانيا: روسيا تستهدف 3 محطات كهربائية في لفيف

تعرضت 3 محطات كهربائية في مدينة لفيف الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي صباح اليوم الأربعاء.

وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي في بيان، إلى وجود مشاكل في تزويد لفيف بالطاقة الكهربائية نتيجة الضربات الصاروخية.

وأكد أن الفرق المختصة تواصل العمل من أجل إصلاح الأعطال الناجمة عن الهجمات الصاروخية.

ولفت سادوفي إلى إصابة شخصين جراء الهجمات وتضرر الأبنية المجاورة للمحطات الثلاثة المستهدفة.

​​​​​​​وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول