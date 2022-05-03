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الاحتلال يمنع رفع أذان العشاء في الأقصى

03 مايو 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفع أذان العشاء، مساء الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم التشويش على المسؤولين الإسرائيليين الذين يشاركون في احتفال تهويدي في ساحة البراق، الملاصقة للأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن قوات الاحتلال، منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد، بدعوى تزامن ذلك مع كلمة لرئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت في حائط البراق.

في ذات السياق، قال المتحدث الرسمي باسم حركة "الجهاد الإسلامي" عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، إن "منع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك، تعد صارخ على الشعائر الدينية للمسلمين".

وشدّد على أن "منع رفع الأذان بتحريض من المستوطنين، يعتبر تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء من قبل شرطة الاحتلال، مما يستوجب تحركا ضد هذه السياسة الإجرامية".

وذكر أن "استمرار الاحتلال بانتهاكاته الإرهابية بحق المقدسات الإسلامية، يعد استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى

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